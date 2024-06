Fermeture de la rue Turgeon à Sainte-Thérèse

Dès le 25 juin et jusqu'au 19 juillet, l’achèvement des grands travaux de la rue Turgeon entraînera des entraves partielles ainsi que des fermetures de la rue en question. La fin des travaux est prévue à la fin du mois d’août.

Les phases des travaux seront effectuées l’une à la suite de l’autre et ne se chevaucheront pas. Les rues suivantes seront fermées, mais la circulation locale sera permise et l’accès aux commerces sera maintenu :

la rue Turgeon, entre les rues Dubois et Napoléon;

la rue Dubois, entre les rues Saint-Joseph et Virginie.

Une fois cette phase des travaux finalisée, deux autres phases suivront et entraîneront les entraves suivantes :

fermeture complète de la rue Turgeon, entre la rue Napoléon (intersection incluse) et le boulevard Desjardins.

fermeture complète de la rue Turgeon, entre le boulevard Desjardins (intersection incluse) et la rue Joseph-Hamelin.

La Ville, par le biais de ses divers outils de communication, gardera la population informée par rapport à l’avancement des phases des travaux et des entraves à prévoir.

Nature des travaux

La finalisation des travaux de la rue Turgeon consistera en la complétion du pavage et la sécurisation de l’artère pour les marcheurs et cyclistes. En aménageant des traverses piétonnes à toutes les intersections entre les rues Dubois et Saint-Alphonse, la Ville augmentera la sécurité des visiteurs des commerces locaux et des résidents. La traverse cycliste à l’intersection de la rue Napoléon servira à atteindre le même objectif.

Finalement, la Ville entreprendra des travaux d’embellissement qui consisteront en l’installation de mobilier urbain et de bacs de fleurs. Cela fera de l’artère un site chaleureux et convivial où tous pourront non seulement circuler aisément en sécurité, mais où ils pourront aussi prendre leur temps et profiter d’infrastructures conçues pour optimiser leur expérience — créant une rue attractive pour les visiteurs, résidents et commerçants.

« Voilà bientôt arrivée la fin de ce grand projet de réaménagement d’une artère importante et historique de la ville fréquentée autant par des résidents que par des visiteurs désireux d’explorer les nombreux commerces locaux et leurs offres variés. En sécurisant et embellissant la rue Turgeon, nous faisons de l’une de nos voies principales un lieu de rassemblement et de découverte et contribuons à revitaliser le secteur. Nous sommes fiers de créer un axe routier centré sur la mobilité active, tout en permettant aux automobilistes de circuler fluidement. Ces travaux feront certainement de la rue Turgeon un endroit où tous — en toute sécurité — pourront se promener, manger, s’amuser et découvrir le cœur de Sainte-Thérèse », affirme le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.