Le pont de la montée Rochon sera remplacé à Mirabel dès le 2 juillet

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu’il procédera à la reconstruction complète du pont de la montée Rochon, au-dessus de la Petite Rivière, dans le secteur Saint-Benoît à Mirabel.

À compter du 2 juillet 2024, il ne sera plus possible pour les usagers de la route d’emprunter celui-ci. Des chemins de détour seront mis en place jusqu’à la fin des travaux de remplacement du pont, prévus pour le mois de décembre 2024.

Entraves et gestion de la circulation

À compter du 2 juillet, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2024

Fermeture complète de la montée Rochon, entre le rang Saint-Étienne et le rang de La Fresnière;

Les usagers sont invités à prendre le chemin de détour via la route 148 (Arthur-Sauvé) et la montée Laurin.

Les camions lourds sont invités à prendre les chemins de détour suivants :

En direction est, via la route 148 (Arthur-Sauvé), l’autoroute 640 et le chemin Principal;

En direction ouest, via la route 344 (rang Sainte-Philomène), le rang Sainte-Germaine et la montée de la Côte-Rouge.

Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination. Précisons par ailleurs que la circulation locale et les accès aux propriétés de part et d’autre du pont seront maintenues.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.