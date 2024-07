Disparition de Frédérik-Philippe Bibeault de Sainte-Agathe-des-Monts

Du 1er au 5 juillet, des travaux d'asphaltage auront lieu sur l'autoroute 50, entre la route 117 et l'autoroute 15, forçant la fermeture sur certaines heures. Soit, le 1er juillet, de 21 h 30 à 5 h, du 2 au 4 juillet, de 20 h 30 à 5 h et le 5 juillet, de 21 h 30 à 7 h. Fermeture de l’autoroute 50, en direction ouest, entre la route 117 et ...