Quatre municipalités sensibilisent sur l'utilisation des trottinettes électrique

Conjointement, les Villes de Rosemère, Lorraine, Sainte-Thérèse et Boisbriand, de même que la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) lancent une initiative de communication afin de sensibiliser la population sur les bons comportements reliés aux articles de transport personnels motorisés (ATPM).

Visant notamment les trottinettes électriques, de plus en plus présentes sur les routes, cette campagne de sécurité publique est essentielle pour une cohabitation harmonieuse sur la route. En faisant front commun, les quatre Villes s’assurent de l’uniformité des visuels sur les territoires renforçant ainsi un message commun lié à la prudence et aux bonnes pratiques. Il s’agit d’ailleurs de la toute première campagne municipale sur le sujet au Québec.

Les différents outils de communications développés visent les utilisateurs -(trices) d’ATPM de 14 à 34 ans et soulignent de façon ludique l’obligation :

de toujours porter un casque ;

de respecter la limite de vitesse de 25 km/h ;

de circuler en bordure de route et non sur les trottoirs.

Bien que cette campagne présente des comportements sécuritaires précis, elle sensibilise toute la population au partage de la route courtois et responsable. « La cohabitation harmonieuse sur nos axes routiers est essentielle afin de préserver la grande qualité de nos milieux de vie. Celle-ci passe par l’acceptation de nos responsabilités en tant que cyclistes, piétons - (nes), automobilistes et utilisateurs- (trices) de tout autre moyen de transport. La sécurité est l’affaire de tout le monde. Elle ne s’arrête pas aux frontières des villes, d’où l’importance de cette campagne conjointe dont les bénéfices se feront sentir à la grandeur de nos territoires », affirme Christian Charron, maire de Sainte-Thérèse et président du comité d’administration de la RIPTB.

Les ATPM sur les routes du Québec

Depuis juillet 2023, un projet pilote du ministère des Transports et de la Mobilité durable encadre l’utilisation grandissante des ATPM au Québec. Les différents corps de police ont dû s’adapter à leur présence sur les routes.

« En tant que service de police, nous avons à cœur le partage de la route et le respect de la réglementation. Nos policiers sont bien au fait des diverses infractions et seront présents - (es) sur le terrain pour mener des actions de sensibilisation, d’éducation et de répression. Nous encourageons les utilisateurs – (trices) de trottinettes électriques et d’autres moyens de transport à faire preuve de responsabilité lors de leurs déplacements et à bien connaître les règles en vigueur. Cela garantira la sécurité de toute la population », mentionne Karine Desaulniers, inspectrice — soutien aux opérations à la RIPTB.

La popularité grandissante des ATPM nécessite des actions concrètes. La collaboration des quatre Villes et la RIPTB préviendra sans aucun doute les comportements interdits et sensibilisera les citoyens - (nes) de Rosemère, Lorraine, Sainte-Thérèse et Boisbriand à respecter la réglementation en vigueur.