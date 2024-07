Appel à prudence : fraudes visant les aînés dans la région

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion tient à informer la population que des fraudeurs ciblant des personnes âgées sont présentement actifs dans la région.

L’arnaque est connue sous le nom de « fraude du petit-fils » ou « fraude des grands-parents ». Elle consiste essentiellement à inventer de toute pièce un scénario pour amener une personne vulnérable à transférer rapidement des fonds.

Un des scénarios les plus populaires est de faire croire à la personne vulnérable qu’un de ses petits-enfants est dans l’embarras et qu’il a besoin d’argent rapidement (exemple : Il s’est fait arrêter par la police ou il a eu un accident de voiture). Le plus souvent, les malfaiteurs opèrent en téléphonant à leur victime et se font passer pour un proche ou pour une personne en autorité comme un policier ou un avocat.

Les fraudeurs font pression pour obtenir ce qui est demandé et, dans les heures qui suivent, se présentent chez les victimes en personne pour venir récupérer l’argent.

Il est donc primordial que les personnes âgées soient sensibilisées à ce type de fraude afin de les contrer à la source. Dans cette optique, voici quelques conseils de prévention :

Conseils de prévention

N’oubliez pas que les policiers, les personnes en autorité ou les agences reconnues n’utilisent pas cette pratique.

Prenez le temps de bien vérifier l’identité de votre interlocuteur. Gardez en tête que les fraudeurs utilisent différents moyens pour obtenir des informations sur vous ou vos proches. Établissez-vous un code ou mot de passe avec votre famille.

Ne donnez pas de renseignements personnels (nom, adresse, date de naissance, no d’assurance sociale, no de carte de crédit et numéros d'identification personnels [NIP]).

N’envoyez ou ne remettez jamais d’argent à une personne inconnue.

Soyez alerte : les fraudeurs sont créatifs et convaincants!

Avant d’envoyer des sommes d’argent, parlez-en à une personne de confiance.

Vous croyez que vos proches plus âgés pourraient être des victimes potentielles? Informez-les!

Ne vous fiez pas à l’afficheur

Si vous sentez une pression, une menace ou une sensation d’urgence, mettez fin à la conversation.

Toute personne ayant été victime ou qui possède de l’information sur ce genre de fraude est invitée à communiquer avec le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne- des-Plaines/Bois-des-Filion, en composant le 450 471-4121. Vous pouvez également le signaler au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. Détails : www.centreantifraude.ca