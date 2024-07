Les policiers de la Sûreté du Québec approuvent l'entente de principe

Les quelque 5800 membres de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) se sont prononcés majoritairement en faveur de l'entente de principe survenue avec leur employeur, la Sûreté du Québec.

Près de neuf membres sur 10 se sont exprimés, et 70% d'entre eux ont appuyé les modalités du nouveau contrat de travail.

«Nous avons travaillé de manière assidue et avec détermination pour présenter à nos membres une entente qui permet de valoriser et mieux reconnaître le statut unique des policières et policiers pratiquant au sein de la Sûreté du Québec», affirme Jacques Painchaud, président de l’APPQ, dans un communiqué.

La précédente convention collective était venue à échéance en mars 2022. En septembre dernier, une première entente avait été rejetée à près de 60% par les membres de l'APPQ.Cette entente comprenait notamment des augmentations salariales de 21 % sur cinq ans.

Les deux parties se sont tournées vers la conciliation. Une hypothèse de règlement proposée a servi d'ébauche à l'entente ayant fait l'objet du vote.

«Les bonifications salariales assurent un rattrapage essentiel et sont assorties d’une amélioration des conditions de pratique. C’est ce que nos membres souhaitaient», rappelle M. Painchaud.

Pour sa part, l'employeur obtient davantage de flexibilité de la part de ses policiers, ce qui lui permettra d'assurer un meilleur service à la population.

Le nouveau contrat de travail est d'une durée de six ans.

Marie-Ève Martel, La Presse Canadienne