Embardée mortelle en moto hors route à Lac-Ernest, dans les Laurentides

Le conducteur d'une moto hors route est décédé après une embardée en fin d'après-midi samedi à Lac-Ernest, dans les Laurentides.

Les services d'urgence ont été appelés à intervenir sur la Route 3, vers 16 h 45, où un groupe faisait une randonnée.

«Selon des informations préliminaires, un groupe de trois motocyclistes hors routes circulaient sur la route. Parmi eux, un motocycliste de 35 ans aurait perdu le contrôle de son véhicule et en aurait été éjecté», a indiqué Adam Marineau qui est porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

«Par la suite, une collision serait survenue entre l'homme de 35 ans et un autre motocycliste. Le décès de l'homme de 35 ans a malheureusement été constaté sur les lieux», a expliqué le porte-parole de la SQ.

Un enquêteur et un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur les lieux afin d'enquêter sur les causes et les circonstances de cette embardée mortelle.

L'identité de la victime n'a pas été dévoilée dans l'immédiat.