CENTAURE : une opération d'envergure contre le crime organisé

Le 20 septembre, plus de 120 policiers provenant de plus de 25 services de police ont travaillé de concert dans le cadre de la stratégie provinciale de lutte contre le crime organisé CENTAURE.

Coordonnée par la Direction nationale du renseignement et de l’analyse de la Sûreté du Québec, cette opération concertée vise à réitérer un message clair aux membres du crime organisé et de toute personne prête à commettre des actes de violence que les corps policiers poursuivent leurs actions contre les violences armées.

Des établissements licenciés des régions de Montréal, de Québec, de l’Outaouais, de Longueuil, de Laval, de la Mauricie, du Saguenay, de Lévis, de Granby ainsi que d’autres centres urbains de la Rive-Nord et de la Rive-Sud de Montréal seront visités. Parallèlement à ces visites, des contrôles routiers seront effectués.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la fabrication, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic, l’utilisation et la fabrication d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).