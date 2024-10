Un face à face cause des blessures graves à un enfant à Sainte-Anne-des-Plaines

Ce matin, vers 6 h 40, le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion s'est déplacé pour un accident impliquant deux véhicules qui auraient fait un face à face près du 537 5e avenue à Sainte-Anne-des-Plaines.

Rapidement les policiers et les ambulanciers ont été dirigés sur les lieux de l’accident afin de porter assistance aux personnes impliquées. Malheureusement un enfant qui se trouvait à bord d'une des voitures a été grièvement blessé et a été transporté d'urgence à l'Hôpital Sainte-Justine. Heureusement enfant est maintenant hors de danger et il est conscient et sous observation à l’hôpital.

Les deux conducteurs ont quant à eux été blessés légèrement.

Les policiers sont présentement sur place pour établir les causes de l’accident. La 5e avenue est présentement fermée entre le rang Sainte-Claire et la rue Ontario et un détour est établi.