Perquisitions en matière de stupéfiants et d’armes à feu à Terrebonne

Le 19 février, une perquisition en matière d’armes à feu et de stupéfiants s'est déroulée sur la rue Louis-H Desjardins à Terrebonne.

Cette opération fait suite à une enquête qui a débuté en décembre 2024. L’équipe d’enquête des Crimes Initiés de la police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a saisi : plus de 5000 comprimés de divers stupéfiants, près de 300 grammes de cannabis, plus de 800 grammes de haschisch, plusieurs armes à analyser et un bâton à impulsion électrique.

Un homme dans la vingtaine, a été arrêté, interrogé et libéré par voie de sommation. Des accusations en lien avec le trafic et la possession des stupéfiants seront soumises au Directeur des poursuites criminelles et pénales au palais de justice de Laval et l’enquête se poursuit.

Il est important de rappeler que ces opérations ont été réalisées dans le cadre d’ACCÈS CANNABIS mis en place par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique. Le but étant d’intensifier la répression des réseaux d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce, en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.