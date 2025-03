Un homme retrouvé inconscient sur une piste de ski à Mont-Tremblant

Un homme est décédé après avoir été retrouvé inconscient dans un centre de ski à Mont-Tremblant, mardi après-midi, signale la Sûreté du Québec.

Selon la police provinciale, les policiers de la sûreté du poste nord de la MRC des Laurentides ont été appelés à intervenir peu après midi, dans un centre de ski, au sujet d’une personne retrouvée inconsciente au sol, près d’un arbre, sur une piste de ski.

Un médecin a constaté sur place le décès de l’homme d’une quarantaine d’années, dont le corps a été emmené dans un centre hospitalier, précise la Sûreté du Québec (SQ).

Des policiers se sont rendus sur les lieux afin d’analyser la scène et déterminer les causes et circonstances de ce décès. Un coroner a également été avisé.

La SQ mentionne qu’il est encore trop tôt pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un malaise.