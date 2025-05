Décès d'une travailleuse de la signalisation routière: la CNESST a ouvert une enquête

La CNESST confirme avoir ouvert une enquête à la suite du décès d'une travailleuse affectée à la signalisation routière, mercredi à Saint-Jérôme.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a précisé avoir été informée de l'accident en avant-midi mercredi, puis avoir dépêché deux inspecteurs sur place, afin de sécuriser les lieux et de recueillir l'information en vue de connaître les circonstances de l'événement

Le syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, qui représente des travailleurs de la signalisation routière, a précisé qu'il s'agissait d'une salariée âgée de 66 ans et que son décès avait été constaté sur les lieux.

«Il s’agit du 24e décès dans la signalisation routière à survenir depuis 2008 (et du 25e en prenant en compte le décès survenu chez un travailleur de la construction qui effectuait de la signalisation)», affirme le syndicat des Métallos.

Le syndicat milite depuis plusieurs mois pour améliorer l'encadrement du domaine de la signalisation routière et pour renforcer les règles touchant la santé et la sécurité de ces travailleurs de la signalisation. Plus précisément, il revendique davantage d'inspections des chantiers, une formation plus poussée et un suivi plus serré des agences de signalisation.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne