Bilan sur l'opération policière contre le vol à l'étalage à Terrebonne

Les 15 et 16 mai derniers, le Service de police de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filion a participé à une grande opération nationale visant le vol à l'étalage. La police locale a ciblé le secteur commercial des Galeries Terrebonne.

Grâce à une présence policière renforcée et à une collaboration avec les commerces, cette opération a conduit à neuf arrestations et à la récupération de marchandises. Les individus appréhendés ont été libérés par voie de sommation et les accusations seront déposées auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales du palais de justice de Laval.

« Blitz »

Avec plus de 9 milliards de dollars en pertes pour les détaillants en 2024, la criminalité en magasin est devenue une problématique économique et sociale majeure au pays. Le phénomène touche non seulement les commerçants, mais alourdit la facture pour les consommateurs, nuit à la sécurité des employés et mine la vitalité commerciale de plusieurs quartiers.

Coordonné par le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), en collaboration avec le Service de police de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filion, ce Blitz vise à freiner les activités de vol en magasin, à cibler les récidivistes et à sensibiliser la population. Cette opération s’inscrit dans une mobilisation nationale, avec des actions similaires tenues dans plusieurs villes canadiennes entre le 2 et le 19 mai.

« Le commerce de détail ne peut pas lutter seul contre ce fléau qui ne cesse de croître. Il faut des ressources, tant en effectifs qu’en outils efficaces. Les détaillants sont doublement touchés par ce type de crime : ils subissent des pertes financières directes et risquent de perdre la confiance de leur clientèle, sans compter les enjeux de sécurité pour l’ensemble des personnes présentes en magasin. Il faut que la lutte contre le crime au détail devienne une vraie priorité publique », souligne Michel Rochette, président du CCCD – Québec.

Les Blitz sont des opérations d’intervention éclair, où les policiers et les équipes de sécurité des commerces collaborent de façon étroite pendant une courte période, à des heures stratégiques.

« Ce genre d’opération permet de cibler efficacement les récidivistes, de rassurer le public et de démontrer que la sécurité des commerces est un élément important de la mission des services policiers. Nous sommes fiers de contribuer à cette initiative et espérons qu’elle deviendra un modèle à suivre », mentionne Joël Lamarche, directeur du Service de police de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion.