La police mène une opération à Saint-Hippolyte, dans les Laurentides, lundi matin

Les autorités ont pris la décision de procéder à la surveillance par radar photo mobile du chantier de réparation des ponts de l’autoroute 640, au-dessus de la rue Saint-Eustache et de la rivière du Chêne. Cette initiative a pour but d’assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs. En effet, il a été observé qu’en dehors des ...