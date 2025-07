Deux personnes blessées au parc Angora après une agression armée

Hier soir, vers 21h55, un citoyen a appelé les policiers après avoir entendu des coups de feu provenant du parc Angora à Terrebonne.

Lorsque les agents du Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé deux victimes et sont rapidement intervenus pour leur venir en aide. L'une a été blessée par balle et l'autre par arme blanche.

Selon les informations actuelles, une altercation aurait eu lieu entre plusieurs individus. Les enquêteurs rencontrent présentement les différentes personnes impliquées afin de tenter de reconstituer le fil des événements.

Le service de l’identité judiciaire est également déployé sur les lieux pour analyser la scène de crime.

Le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion est à la recherche de témoins de l’événement et rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce, en toute confidentialité, en communiquant avec le Service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.