Un conducteur roule à plus de 210 km/h sur l'autoroute 15 Nord

Au petit matin du 3 août, vers 3h, les policiers de la Sûreté du Québec ont capté sur l'autoroute 15 Nord, près du km 88 à Sainte-Agathe-des-Monts, un véhicule qui circulait à 214 km/h dans une zone de 100 km/h.

Les agents ont été en mesure d’intercepter le conducteur fautif dans le secteur de Mont-Tremblant. Après les vérifications d’usage, les policiers ont procédé à l'arrestation du jeune homme de 19 ans, de Mirabel. Il a été conduit au poste de la SQ.

Ce dernier a été libéré sur citation à comparaître par la suite. Il doit revenir devant la justice, à une date ultérieure, au Palais de justice de Saint-Jérôme. Il pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies.

Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours. Son véhicule a été remorqué. Il a également reçu des constats d’infraction totalisant 2581$ et 28 points d’inaptitude pour son grand excès de vitesse. De plus, il était soumis à la mesure zéro alcool.

