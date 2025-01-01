Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Tempête hivernale

Le Québec sortira du froid sous la neige: une quinzaine de centimètres sont attendus

durée 15h00
9 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

L'hiver qui est arrivé tôt cette année s'installera à demeure au cours des prochaines heures alors que le froid fera place à une bonne bordée de neige.

Quelques centimètres tomberont d'abord durant la nuit de mardi à mercredi, puis ce sont une quinzaine de centimètres ou plus qui sont attendus à compter de l'avant-midi mercredi dans la grande région de Montréal.

«C'est une tempête en provenance de l'Alberta qui va traverser les Grands Lacs et le sud de l'Ontario cette nuit pour arriver dans le sud de la province de Québec demain (mercredi) en matinée, débutant dans le sud de province et s'étendant graduellement vers l'est», confirme Peter Kimbell, météorologue à Environnement Canada.

La trajectoire de la tempête la mènera de Montréal à la Gaspésie et au Nouveau-Brunswick, qui recevront la neige, eux, surtout jeudi. Mais à compter de demain, les régions de Montréal, l'Estrie, Québec, la Beauce seront recouvertes d'un tapis blanc. Selon le météorologue, les régions du Saguenay et de la Haute-Côte-Nord pourraient être en grande partie épargnées.

La quantité de neige pourrait dépasser les 15 centimètres, le tout demeure incertain et c'est pourquoi Environnement Canada a émis pour l'instant un bulletin spécial et non un avertissement. «On parle de 15 centimètres possibles sur une période de 24 heures, donc pas vraiment de la neige forte, mais quand même, 15 centimètres sur une période de 24 heures, ça reste quand même une bonne tempête de neige», a expliqué le météorologue.

La neige, qui devrait cesser de tomber graduellement jeudi matin, sera suivie de forts vents jeudi qui vont causer de la poudrerie.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux arrestation à Sainte-Sophie en lien avec les stupéfiants

Publié hier à 11h00

Deux arrestation à Sainte-Sophie en lien avec les stupéfiants

Le 3 décembre, des perquisitions et des arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants et de la production de drogues de synthèse, ont eu lieu entre autres à Sainte-Sophie et Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides.    Les policiers ont procédé à l'arrestation de deux hommes, âgés de 30 et 53 ans de Sainte-Sophie. Cette opération ...

LIRE LA SUITE
Deux septuagénaires perdent la vie dans un accident de la route à Lachute

Publié hier à 10h00

Deux septuagénaires perdent la vie dans un accident de la route à Lachute

Deux septuagénaires ont perdu la vie dans un accident de la route survenu à Lachute, dans la région des Laurentides, dimanche. Les victimes sont une femme de 71 ans et un homme de 73 ans. Peu après 11 h, les policiers de la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil ont été appelés à se rendre sur la route principale à Lachute pour une ...

LIRE LA SUITE
Intensification des opérations concernant l'alcool au volant au Québec

Publié le 4 décembre 2025

Intensification des opérations concernant l'alcool au volant au Québec

Jusqu'au 4 janvier 2026, les différentes équipes policières au Québec procéderont à diverses opérations ciblant la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue. Une présence des agents sur les routes sera accrue pour toute cette période. Ces interventions se traduiront entre autres par des dépistages qui pourraient être réalisés ...

LIRE LA SUITE