Plus de 700 arrestations au Québec pour la capacité de conduire affaiblie

Les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) dévoilent aujourd’hui le bilan de l’opération nationale concertée Alcool-Drogues s’étant déroulée du 4 décembre 2025 au 4 janvier 2026.

Durant cette période, plus de 2300 contrôles routiers ont été réalisés à travers la province dont plusieurs conjointement. La mise en place de ces contrôles routiers ciblant la capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue a permis aux policiers d’intervenir autant de manière coercitive qu’en matière de sensibilisation auprès de nombreux conducteurs.

Fait saillant

Un total de 702 arrestations pour la capacité de conduire affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux ont été réalisées.

Pendant la période de l’opération nationale concertée, la SAAQ a diffusé une campagne de sensibilisation sur la conduite avec les capacités affaiblies incluant des messages sur l’alcool et sur la drogue au volant.

Des opérations et interceptions à l’année

Bien que la période des Fêtes soit terminée, les opérations policières visant la prévention de la capacité de conduire affaiblie se poursuivront tout au long de l’année.

Rappelons que les patrouilleurs peuvent intercepter les automobilistes afin de procéder à la détection de la conduite avec les capacités affaiblies et mettre en état d’arrestation les conducteurs fautifs. Ces derniers utilisent différentes techniques et outils pour détecter la drogue et l’alcool chez les conducteurs. De plus, le dépistage obligatoire en vigueur permet aux policiers d’exiger qu’un conducteur fournisse un échantillon d’haleine au bord de la route, et ce, sans soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne.

Peu importe le moment de l’année, la règle continue de s’appliquer : quand on consomme, alcool ou drogue, on ne conduit pas. Prévoyez donc une solution de rechange, elles sont nombreuses et accessibles.