Plus de 10 000 amendes pour excès de vitesse en zone de chantiers remises en une semaine

Plus de 10 000 constats d’infraction ciblant les excès de vitesse ont été donnés à des conducteurs, dont plusieurs en zones scolaires et en zones de travaux routiers, lors de l’Opération nationale concertée (ONC) vitesse et chantiers routiers, qui se déroulait du 8 au 14 juin 2026.

Les services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le ministère des Transports et de la Mobilité durable, se sont unis afin de sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux dangers liés aux excès de vitesse, notamment en zone de travaux routiers.

De plus, 67 constats d’infraction ont été donnés pour de grands excès de vitesse.

Rappelons que la vitesse demeure le principal facteur contributif dans les collisions mortelles et avec blessés graves

En plus des nombreuses interventions, les organisations policières et la SAAQ ont également diffusé des messages de prévention sur les médias sociaux sous le thème « On est tous responsables de notre conduite. » L’angle choisi visait à responsabiliser les conducteurs et à leur rappeler qu’ils font tous et toutes partie de la solution. En effet, ils peuvent contribuer activement à l’amélioration du bilan routier en ralentissant, en adoptant des comportements sécuritaires et en redoublant de prudence à l’égard des usagers plus vulnérables.

Sécurité routière, d’autres opérations à venir

Avec l’arrivée des vacances estivales et l’augmentation des déplacements, les policiers continueront d’assurer une surveillance accrue afin de sécuriser le réseau routier. La clé du succès pour l’amélioration du bilan routier et la réduction du nombre de collisions demeure la poursuite des interventions policières, conjuguées à la sensibilisation et à l’adoption de bons comportements de la part de tous les usagers de la route.