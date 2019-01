Arrestation d’un homme de Mirabel pour une série de vols qualifiés

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec en collaboration avec les services de police des villes de Mirabel, Blainville et Saint-Jérôme, a procédé hier, à l’arrestation d’un homme en lien avec une série de vols qualifiés.

L’homme de 29 ans, de Mirabel, a été arrêté et doit comparaître aujourd’hui au palais de justice de Saint-Jérôme. Il pourrait faire face à des accusations de vols qualifiés, vol ainsi que d’utilisation et possession d’une fausse arme à feu.

L’enquête démontre que le suspect aurait commis des vols qualifiés dans les dernières semaines, dans des commerces, institution financière et auprès de personnes dans les secteurs de Prévost, Sainte-Adèle, Blainville et Mirabel.

Les Services des enquêtes sur les crimes majeurs (SECM) regroupent plus 250 enquêteurs répartis sur l’ensemble du territoire de la Sûreté du Québec. Ils réalisent des enquêtes d’envergure sur des crimes visant les personnes et les propriétés ainsi que sur des crimes financiers. De plus, les SECM coordonnent les enquêtes dans les postes de MRC et collaborent avec les divers services policiers municipaux.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.