La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Paul Kalpakis, 67 ans, de Sainte-Adèle.

Il a été vu pour la dernière fois le 17 avril dernier à son domicile et aurait quitté avec son véhicule de marque et modèle Mazda 3. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.





Description

Taille : 1,80 m (5 pi 11 p)

Poids : 72 kg (158 lb)

Cheveux : bruns

Yeux : pers

Langue : anglais

Description du véhicule

Marque et modèle : Mazda 3

Année : 2016

Couleur : grise

Immatriculation : X23 PQH





Toute personne qui apercevrait Paul Kalpakis est priée de communiquer avec le 911 et toute information pouvant permettre de le retracer peut être communiquée en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.