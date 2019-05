Perquisition et arrestation à Grenville-sur-la-Rouge.

Le 15 mai dernier, la Division des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené une opération, relativement à de la production de cannabis, sur le chemin de la Rivière-Rouge, à Grenville-sur-la-Rouge.

Perquisition et arrestation

Les policiers ont réalisé une perquisition qui a permis la saisie de plus de 80 plants de cannabis, plus de 40 kilogrammes de cannabis en vrac, un montant d’argent ainsi que des équipements servant à la production. Ils ont également procédé à l’arrestation d’un homme de 26 ans qui pourrait faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le Cannabis ainsi que de vol d’électricité.

Programme ACCES-Cannabis

La Division des enquêtes sur la contrebande, via le programme ACCES-Cannabis, a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux envers la SQDC.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.