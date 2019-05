Trois perquisitions et quatre arrestations effectuées par le service de police intermunicipal Terrebonne / Ste-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion

Le jeudi 30 mai 2019, suite à une enquête ayant débutée au mois de décembre 2018 concernant un réseau de trafic de crack, cocaïne, méthamphétamine et de haschisch les enquêteurs de l’équipe des crimes initiés du service de police intermunicipal Terrebonne / Ste-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion ont procédé à trois perquisitions dans des résidences privées qui ont menés à quatre arrestations.

Une première perquisition sur la rue Claude à Terrebonne a permis l’arrestation d’un homme âgé de 53 ans. Ce dernier avait déjà été arrêté en semblable matière en octobre 2018 et devait respecter certaines conditions de remise en liberté. La deuxième perquisition cette fois sur la route 335 à St-Lin-Des-Laurentides a amené à l’arrestation d’un homme âgé de 27 ans et d’une femme de 31 ans. Concernant la troisième perquisition exécutée sur la rue des Fougères à Terrebonne, un homme de 29 ans fut arrêté.

Au total des trois perquisitions les enquêteurs ont saisi; 967 comprimés de méthamphétamines du crack, de la cocaïne, du cannabis, du haschish, des téléphones cellulaires, des ordinateurs portables et 12 644.50$ en argent.

Les trois hommes et la femme ont ensuite été interrogés au centre opérationnel du service de police. Suite aux interrogatoires les sujets de 53 ans et de 27 ans ainsi que la femme de 31 ans ont été détenus pour comparaitre aujourd’hui au palais de justice de Laval pour être accusés de trafic et de possession de crack, cocaïne, méthamphétamine et de haschish. Le sujet récidiviste de 53 ans répondra en plus à des accusations de bris d’engagement. De son côté l’homme de 29 ans a été libéré par voie de sommation et pourrait être accusé des mêmes chefs.

Le service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.