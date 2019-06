Perquisition dans une résidence privée à Terrebonne

Le mercredi 26 juin 2019, suite à une enquête ayant débuté au mois de mai 2019 concernant une production de cannabis, les enquêteurs de l’équipe des crimes initiés du service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ont procédé à une perquisition dans une résidence privée qui a mené à 3 arrestations.

La perquisition s’est déroulée sur la rue de Nevers à Terrebonne et a permis l’arrestation d’un homme âgé de 53 ans et d’une femme âgée de 46 ans. Sur place les policiers ont saisi 115 plantes mères de cannabis, 4216 boutures, 6.6 kg de cannabis en vrac, 22.5 gr de haschisch et 1840$ en argent.

Un troisième sujet, un homme de 38 ans fut arrêté sur la route près de son domicile à Sainte-Thérèse. Il était en possession de 1.8 gr de cocaïne, 105 gr de haschisch, 40 comprimés de méthamphétamine et des documents de Santé Canada en lien avec une demande de culture à des fins médicales.

Les 2 hommes et la femme ont ensuite été interrogés au centre opérationnel du service de police. Suite aux interrogatoires, ils ont tous été libérés par promesse de comparaitre pour répondre à des accusations de production, de trafic, et de possession de cannabis ainsi que de possession de haschisch. Pour l’homme de 38 ans, on ajoute les chefs de possession de cocaïne et de méthamphétamines.

En cours d’enquête, un lien fut établi entre la production de cannabis et une organisation criminelle de Montréal. La section du crime organisé du service de police de Montréal a également effectué des perquisitions la même journée.

Il est important de rappeler que ces opérations sont faites dans le cadre d’ACCÈS CANNABIS, mis en place par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique. Le but étant d’intensifier la répression des réseaux d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.

Le service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.