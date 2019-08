Opération policière en lien avec la production de cannabis

Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené une opération en lien avec une production de cannabis, hier le 1er août, sur le Chemin Drapeau à Val-des-Lacs dans les Laurentides.

Les policiers ont réalisé une perquisition, en plus de procéder à l’arrestation de deux personnes soit un homme âgé de 46 ans et une femme âgée de 39 ans. Les personnes arrêtées pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le Cannabis.

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi 233 plants de cannabis, plusieurs objets servant à la production d’une valeur d’environ 5 000$.

Le Service des enquêtes sur la contrebande, via le programme ACCES-Cannabis, a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faits à la SQDC.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.