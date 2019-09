Poursuite entre un motocycliste et les policiers du poste de la MRC des Laurentides sur l'autoroute 15 Sud

Peu avant 05 h 00 le 5 septembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Laurentides ont voulu intercepter un motocycliste pour une infraction au code de la sécurité routière sur l’autoroute 15 Sud, au km 83, à Sainte-Agathe-des-Monts.

Le conducteur a refusé de s’immobiliser et une poursuite s’est engagée sur l’autoroute 15 Sud. Le suspect a pris la sortie 69 en direction de Sainte-Adèle. Les policiers ont été en mesure d’intercepter le suspect lorsque ce dernier s’est retrouvé dans un cul-de-sac sur la rue du Cap, à Sainte-Adèle. Les policiers ont procédé à l’arrestation du conducteur et il a été conduit au poste de la Sûreté du Québec.

L’homme de 25 ans, de Sainte-Adèle, a été arrêté puis libéré sur promesse à comparaître et doit revenir devant la justice à une date ultérieure au Palais de justice de Saint-Jérôme où il pourrait faire face à des accusations de fuite et de conduite dangereuse.

Son permis de conduire a été suspendu pour une période de sept jours en plus de recevoir constat d’infraction de 1978 $ et l’ajout de 24 points à son dossier de conduite pour son excès de vitesse où il circulait à plus de 210 km/h dans une zone de 100 km/h.