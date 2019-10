Le 2 septembre dernier l’incitatif à l’achat d’une première propriété au Canada était lancé

C’est un prêt hypothécaire avec participation c’est-à-dire que le gouvernement du Canada aura un investissement partagé dans la maison que vous acheté. Il participe à la fois à la hausse et à la baisse de la valeur de la propriété. Cette aide ne porte pas intérêt et ne comporte aucun paiement régulier et il peut être remboursé en totalité sans pénalité en tout temps.

Pour les maisons neuves nous pouvons avoir comme incitatif 5 ou 10% de la valeur selon le cas et pour les maisons existantes c’est 5 % seulement. Seulement les propriétés de 1 à 4 logements sont acceptées en propriétaire-occupant.

Par exemple, pour une maison unifamiliale de 300 000$, la mise de fonds minimale ( 5%) est de 15 000$ donc le montant du prêt hypothécaire sans incitatif serait de 285 000$ mais avec un incitatif additionnel de 5% soit un autre 15 000$ le montant du prêt serait alors de 270 000$. (la prime d’assurance prêt hypothécaire n’est pas comprise dans les calculs démontrés).

La mise de fonds totale ne doit pas dépassée 20% de la valeur de la propriété.

D’abord, comment pouvons-nous être admissibles :

Il faut d’abord être un premier acheteur si on respecte l’une des conditions suivantes :

Ne jamais avoir acheté de maison auparavant;

Au cours des 4 dernières années, ne pas avoir demeuré dans une maison dont l’emprunteur ou son conjoint de fait était propriétaire;

Être divorcé ou séparé de son conjoint de fait (même si les autres exigences à satisfaire pour être acheteur d’une première propriété ne sont pas respectées.

De plus, nous devons être citoyens Canadiens, résidents permanents ou encore résidents non permanents mais autorisés à travailler au Canada.

Au moins un des emprunteurs doit être un propriétaire-occupant.

Les revenus totaux des emprunteurs ne peuvent dépasser annuellement 120 000$.

De plus, il y a un prix d’achat maximum qui correspond à 4 fois le revenu admissible plus la mise de fonds.

Le gouvernement fédéral offrent de nouveaux outils et ressources pour en savoir d’avantage sur le nouveau programme sur le site www.chezsoidabord.ca Les emprunteurs doivent imprimer et signer les documents requis pour l’obtention de l’incitatif. Ces documents devront être remis au prêteur via votre courtier hypothécaire. (https://www.multi-prets.com/fr/Courtiers-Hypothecaires/site-mylene-tessier/courtier-mylene-tessier)