La police intermunicipale dévoile les résultats de sa surveillance automobile

Le service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion a procédé à une surveillance plus étroite des zones scolaires, entre le 28 août et le 13 septembre dernier. Elle présente désormais ses conclusions.

Sensibilisation des jeunes et des automobilistes

Sous le thème ¨Prudence dans les zones scolaires : Ma règle de conduite ¨, les agents de la section prévention et 77 élèves de 6e année de 12 écoles du territoire ont effectué des barrages pour une durée totale combinée de 6 heures et 25 minutes, afin de distribuer des signets de prévention, aux automobilistes, sur la sécurité dans les zones scolaires.

Ces signets étaient destinés à sensibiliser les gens sur les bons comportements à adopter afin de maximiser la sécurité de tous. Au total, ce sont plus de 1730 signets qui ont été distribués.

Plus de 145 h de surveillance

De plus, en parallèle, les agents de la surveillance du territoire, de la sécurité routière ainsi que la nouvelle équipe mobile d’intervention (UMI) de la police ont effectué plusieurs opérations de surveillance en zone scolaire.

Au total, plus de 145 heures de surveillance ont été effectuées et plus de 5112 véhicules contrôlés. De plus, 279 constats d’infraction ont été émis dont 161 pour des infractions de vitesse, 26 pour des arrêts obligatoires, 52 stationnements interdits, 2 feux d’autobus non respectés et 5 cellulaires au volant.

Le service de police rappelle qu’il faut demeurer vigilant et prudent lorsque l’on circule dans ces zones et qu’il est très important d’être attentif et respectueux des consignes et signaux des brigadières scolaires. Il faut également céder le passage lorsqu’une traverse scolaire est présente et qu’un enfant s’y est engagé.

Le service de police rappelle à la population que des surveillances ponctuelles seront effectuées tout au cours de l’année scolaire.