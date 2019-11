Deux arrestations de mineurs à Terrebonne liées à la drogue

Les enquêteurs de l’équipe des crimes initiés assistés des policiers de la surveillance du territoire du service de police intermunicipal Terrebonne / Ste-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion ont procédé le 14 novembre dernier à deux arrestations, dont une pour trafic et possession de stupéfiants et l'autre pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue.

À la suite d'informations obtenues au début du mois de novembre, une première surveillance effectuée le 7 novembre a permis de valider que plusieurs individus consommaient des stupéfiants sur l’heure du midi près du 508 montée Masson ainsi que dans le stationnement du 521.

L’opération planifiée le 14 novembre a permis de procéder à l’arrestation de deux hommes âgés de 17 ans, originaires de Mascouche. L'un des individus devra répondre à des accusations de trafic de concentré solide de cannabis (12,9 grammes) et possession dans le but de trafic de méthamphétamines (43 comprimés), alors que le deuxième sera poursuivi pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue et infraction au code de sécurité routière pour avoir consommé des drogues dans un véhicule routier.

Six autres interpellations pour possession ou consommation de drogue au volant

Les deux suspects ont été libérés par voie de sommation. L’intervention a également permis d’interpeller 6 personnes, dont 5 mineures. Quatre constats d’infractions ont été signifiés à des mineurs (deux pour consommation de cannabis dans un véhicule routier et deux autres en vertu du règlement municipal pour avoir consommer du cannabis dans un endroit public).

Ces opérations sont faites dans le cadre du programme "Accès cannabis", mis en place par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique. Le but étant d’intensifier la répression des réseaux d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer

l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.

Toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne" Échec au crime" au numéro 1-800-711-1800.