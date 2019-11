Perquisition et arrestation pour détention de stupéfiants

Les enquêteurs et les policiers du service de police intermunicipal Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ont procédé hier à une arrestation et une perquisition en matière de stupéfiants.

Vers 3h55, les policiers ont été appelés à se rendre sur la rue d’Angora à Terrebonne pour une plainte de bruit. À l’intérieur de l’appartement, une grande quantité visible de cannabis a été constatée. Les policiers ont donc procédé à l’arrestation de l’homme de 27 ans qui y demeurait seul.

Les enquêteurs du service de police ont été appelés en renfort puis, munis d’un mandat de perquisition, ils ont procédé à la fouille des lieux. Au terme de la perquisition, les policiers ont saisi :

- 14 kilogrammes de cocottes de cannabis.

- Près de 2 kilogrammes de cannabis solide (haschisch).

- 730 grammes de cannabis solide (shatter ou éclat).

- 42 grammes de champignons hallucinogènes.

- 200 ml de GHB

- 12 400$ en argent

- Différents accessoires (balances et cellulaires)

Opération effectuée dans le cadre du programme "Accès cannabis"

Le prévenu a été gardé détenu et comparait aujourd’hui le 22 novembre au palais de justice de Laval pour répondre à des accusations de bris de conditions et de possession de cannabis dans le but d’en faire de trafic.

Ces opérations sont faites dans le cadre du programme "Accès cannabis", mis en place par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique. Le but étant d’intensifier la répression des réseaux d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.

Le service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.