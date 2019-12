La police de Terrebonne recherche des victimes d'infractions sexuelles

Les enquêteurs du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ont procédé, le 19 décembre, à l’arrestation d’un homme relativement à des infractions à caractère sexuel survenu entre le 30 mai et le 25 octobre 2019, dans les secteurs du Vieux-Terrebonne et de La Plaine.

Cody Lebeault-Chauvette, 25 ans, de Terrebonne, a comparu le 20 décembre au palais de justice de Laval pour répondre à plusieurs chefs d’accusation, dont exhibitionnisme, actions indécentes et obtention de services sexuels, moyennant rétribution. Suite à l’enquête sur remise en liberté du prévenu le 23 décembre, il a été libéré avec plusieurs conditions à respecter. Il devra revenir devant la justice pour la suite des procédures.

Le prévenu a la peau blanche, mesure 1,83 m, pèse 90 kilos, a les cheveux bruns courts légèrement ondulés ainsi qu'une repousse de barbe au visage et porte des écarteurs tunnels aux

oreilles de type "strech". Il utilisait les véhicules suivants : Un Dodge SX 2.0 gris 2005, un Honda CR-V blanc 2009 et un Toyota Écho 4 portes noir 2000, afin de suivre, pister et aborder des victimes de sexe féminin âgées entre 13 et 49 ans, qui marchaient dans les rues.

Les enquêteurs ont des raisons de croire qu’il aurait pu faire d’autres victimes sur la Rive-Nord de Montréal.

Toute personne qui aurait été victime ou qui connait quelqu’un qui aurait pu être victime est invité à communiquer avec le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion en composant le 450-471-4121 ou de façon anonyme et confidentielle avec la ligne "Échec au crime" au numéro 1-800-711-1800, en mentionnant le numéro de dossier TRB-191025-020.