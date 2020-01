Arrestation d'un jeune de 17 ans pour excès de conduite sous emprise de l'alcool

Vers 2h45 dans la nuit du 6 au 7 janvier, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de la Rivière-du-Nord, ont capté un véhicule circulant à plus de 145 km/h dans une zone de 100 km/h sur l’autoroute 15 Nord, au km 39 dans le secteur de Mirabel.

Le conducteur ne s’est pas immobilisé et a emprunté la sortie 41, dans le secteur de Saint-Jérôme en effectuant plusieurs infractions au code de la sécurité routière. Il a finit par immobiliser son véhicule à l’intersection de la rue Frontenac et Duvernay, à Saint-Jérôme.

Lorsque les policiers sont arrivés à sa hauteur, ils ont constaté que ce dernier était en train de consommer une boisson alcoolisée. Le conducteur a été arrêté puis conduit au poste de la Sûreté du Québec.

Le jeune homme de 17 ans, de Saint-Jérôme, qui était soumis à la mesure zéro alcool, car il possédait un permis d’apprenti-conducteur, a été arrêté puis libéré sur promesse à comparaitre. Il doit revenir devant la justice à une date ultérieure, au Palais de justice de Saint-Jérôme où il pourrait faire face à des accusations de conduite avec capacités affaiblies.

Dans un premier temps, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour une 30 jours. Le suspect va en plus recevoir plusieurs constats d’infraction totalisant 1280$ et l’ajout de 13 points d’inaptitude à son dossier de conduite, dont un pour avoir conduit un véhicule sans être assisté d’une personne en mesure de lui fournir aide et conseil, avoir conduit alors qu’il est soumis à la mesure zéro alcool, son excès de vitesse, ainsi que pour avoir consommé une boisson alcoolisée sur un chemin public.