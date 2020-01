Un homme arrêté pour détention d'arme à feu et de cocaïne

Le vendredi 3 janvier 2020 vers 1 h 10, les policiers du Service de police intermunicipal de Terrebonne/ Sainte-Anne-des-Plaines/ Bois-des-Filion ont procédé à l’arrestation d’un homme qui était en possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée.

En patrouille préventive sur la rue Léveillé à Terrebonne, les policiers ont intercepté un véhicule de marque Lincoln Zéphir 2006 de couleur rouge. Les agents ont constaté que le conducteur seul à bord possède un permis de conduire sanctionné et qu’il a des conditions de couvre-feu à respecter dans un dossier antérieur. Le sujet a été placé en état d’arrestation pour non-respect de conditions.

43 paires de lunettes de vue retrouvées

Les agents ont également trouvé un sachet de cocaïne et une douille percutée de calibre 357 magnum

dans les poches de son manteau.

La fouille du véhicule a permis la saisie d’un révolver 357 magnum de marque Smith & Wesson chargé qui était dissimulé derrière le coffre à gants. Dans le coffre arrière, les policiers ont récupéré

5 présentoirs de lunettes de vue contenant 43 paires de lunettes placées dans un sac de plastique blanc.

Le prévenu, Pascal Grenier, 35 ans et originaire de Mascouche, a comparu le vendredi 3 janvier au palais de justice de Laval pour répondre à des accusations de possession d’arme à feu à autorisation restreinte, de possession de cocaïne et de 3 chefs pour défaut de se conformer à une condition d’engagement. Il a été gardé détenu en attente de son enquête sur remise en liberté. L’enquête se poursuit concernant l’arme à feu et les présentoirs à lunettes.

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/ Sainte-Anne-des-Plaines/ Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce, en toute confidentialité, en communiquant avec le Service de police au 450 471-4121 ou via la ligne "Échec au crime" au numéro 1-800-711-1800.