Série de vols dans des boîtes postales communautaires

Les policiers de la Sûreté du Québec sollicitent la collaboration des citoyens afin de contrer les vols de courrier commis dans des boîtes postales communautaires de Lanaudière et des Laurentides. Un certain comportement doit être adopté si vous apercevez une personne suspecte dans votre secteur.

En effet, la police recommande de noter une brève description de la personne suspecte: le sexe, l’âge approximatif, l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou accessoires. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, ainsi que la couleur, la marque et le modèle et composez le 911 le plus rapidement possible.

Si vous avez été victime d’un vol de courrier : portez plainte à votre service de police, ils vous donneront des instructions concernant la protection de la scène et ils pourront colliger de l’information qui pourrait les mener à l’auteur du crime.

Quelques conseils de prévention de base ont été diffusés par la police afin de protéger le courrier. Les voici :