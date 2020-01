Disparition de Simon Martel, 18 ans, à Terrebonne

Le service de police intermunicipal de Terrebonne / Ste-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion est présentement à la recherche d’un jeune homme qui est porté disparu d’une résidence de la rue Chapleau à Terrebonne, depuis samedi 25 janvier vers 00h50 où il se trouvait en visite chez des amis.

Le jeune homme en question se nomme Simon Martel et est âgé de 18 ans. Il mesure environ 1m75 (5 pieds 9 pouces), pèse autour de 64 kg (140 livres), a les cheveux courts bruns et les yeux bruns. Il est vêtu d’un chandail coton ouaté de couleur jaune portant l’inscription "Wu-Tang" sur le devant, il porte un manteau d’hiver de couleur bleue royale, un pantalon de style jogging gris et des bottes d’hiver de couleur noire. Il s’exprime en français.

Il aurait quitté son véhicule, dans lequel il passait la nuit

Simon Martel se trouvait chez des amis lorsqu’il a décidé d’aller prendre l’air et puis se coucher dans son véhicule autour de minuit. Des amis allaient vérifier de temps à autre si tout allait bien pour lui. Vers 00h50, lorsqu’ils ont vérifié, le jeune homme n’était plus dans son véhicule, il aurait quitté à pied.

Après plusieurs vérifications de leur part et n’étant pas en mesure de le localiser, ils ont fait appel aux policiers de Terrebonne. Le jeune homme aurait quitté l'endroit en laissant sur place son portefeuille. Il aurait cependant avec lui son téléphone cellulaire qu’il aurait laissé éteint.

Les policiers et les enquêteurs de la police de Terrebonne ont effectué plusieurs recherches dans le secteur dès le signalement pour tenter de le localiser: vérification de caméras des commerces du secteur, visites aux voisins, ratissage par les policiers des cours des résidences, assistance de l’équipe de sauvetage nautique du service des incendies pour patrouiller les berges et la rivière des Mille-Îles qui se trouve à proximité des lieux...

Les recherches se sont terminées tard samedi pour reprendre tôt hier le matin, mais toujours sans résultat. C’est pourquoi le Service de police de Terrebonne demande l’aide du public pour le localiser.

Toute personne ayant de l’information permettant de localiser Simon Martel peut communiquer en toute confidentialité, avec le service de police intermunicipal de Terrebonne / Ste-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion, en composant le 450 471-4121 en mentionnant le dossier TRB-200125-019 ou composer le 9-1-1 de l’endroit où il se trouve.