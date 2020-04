Respect des règles de santé publique: le Service de police de Mirabel émettra des constats

C'est effectif pour les Mirabellois et les Colombanois: le Service de police de Mirabel a reçu, le 7 avril dernier, l’autorisation de délivrer sur-le-champ des constats à ceux qui ne respectent pas les consignes de santé publique, demandées par le gouvernement provincial, et qui font encore des rassemblements extérieurs et intérieurs.

Les contraventions peuvent varier entre 1 000 $ et 6 000 $ en plus de 546 $ de frais et de contribution pour une personne adulte, alors qu’une personne mineure se verra remettre une contravention de 500 $ en plus de 60 $ de frais et de contribution.

Pour rappel, le 2 avril dernier, le premier ministre François Legault a demandé aux policiers d’être moins tolérants, de sévir contre les gens qui défient les règles en continuant de se rassembler et contre les commerces non essentiels toujours ouverts. « C’est injuste pour la majorité des Québécois qui respectent les règles de voir quelques personnes nuire à nos efforts collectifs. Ceux qui ne respectent pas les consignes recevront des amendes. C’est tout ce qu’ils méritent. C’est sérieux, il y a des vies qui sont en jeu », a déclaré le premier ministre.

« Le Ville de Mirabel est soucieuse de respecter à la lettre ce qui est demandé par le premier ministre pour protéger la population et sauver des vies », a indiqué Patrick Charbonneau, maire suppléant. « Ainsi, en espérant vivement que la population se conformera aux règles qui s'imposent, le conseil municipal sera derrière le Service de police de Mirabel si ce dernier est appelé à sévir », a-t-il conclu.