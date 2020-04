Aide aux aînés: le service de police de Terrebonne développe le programme d'appels "Pair"

Tandis que la propagation de la COVID-19 continue de se répandre et que les mesures préventives des gouvernements imposent le confinement de tout un chacun, l’isolement des personnes âgées ne s’est jamais fait ressentir de façon aussi pressante. Afin d’assurer la santé et la sécurité des personnes vulnérables, le Service de police intermunicipal de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion offre gratuitement le programme PAIR.

Le Programme d’aide individuelle pour les retraités (PAIR), est un service d’appels automatisés qui permet aux personnes aînées et aux personnes à risque vivant seules de se sentir davantage en sécurité. Ces appels quotidiens sont rassurants pour les abonnés, mais également pour leur famille, et ont pour but de s’assurer que tout se déroule bien.

« Briser l'isolement »

« Ce programme gratuit permet de briser l’isolement en ce temps de crise où les personnes âgées de 70 ans et plus sont invitées à rester chez elle et à ne sortir sous aucun prétexte. Il permet de sauver des vies chaque année et offre un filet de soutien à ceux qui en ressentent le besoin. Il ne faut pas hésiter à s’inscrire ou à proposer à un proche de devenir membre », a indiqué Martin Passini, agent préventeur au Service de police.

Si vous connaissez une personne vulnérable ou qui a besoin d’être épaulée durant cette période de confinement, n’hésitez pas à l’informer de l’existence de ce programme qui est offert aux résidents des trois municipalités desservies par le Service de police.

Pour s’inscrire, c’est très simple. Signalez le 450-961-PAIR (7247) afin de joindre la messagerie. Laissez votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Un membre du Service de police communiquera ensuite avec vous afin de prendre rendez-vous et de vous assister pour votre inscription.

Pour plus d’informations, consultez le dépliant disponible sur les sites Web des villes suivantes :

- Terrebonne : https://www.ville.terrebonne.qc.ca/service-de-police

- Sainte-Anne-des-Plaines : https://www.villesadp.ca/services-citoyens/securite-publique/

- Bois-des-Filion : https://ville.bois-des-filion.qc.ca/accueil/police.html#faqnoanchor