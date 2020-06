Un suspect recherché pour vol à l'étalage à Saint-Jérôme

Les enquêteurs du Service de police de la ville de Saint-Jérôme (SPVSJ) sont présentement à la recherche d’un suspect pour des vols à l’étalage de lots de billets de loterie qui sévit dans le secteur.

Au cours des dernières semaines, le suspect se présente dans des dépanneurs ou commerces de Saint-Jérôme et exerce une distraction auprès des caissiers. Pendant que le commis est affairé à autre chose, le suspect vole subtilement les billets de loterie dans les présentoirs ou sous le comptoir du commerce.

Le suspect est blanc, mesure environ 5’9’’ pieds. Il a environ 40 ans, les cheveux châtains/frisés et porte un chandail rouge avec l'inscription "Corona" en jaune à l’avant et à l’arrière, une casquette rouge, un pantalon pâle serré à la cheville et des sneakers bleues. Il est suspect dans d’autres dossiers de vols à l’étalage.

Toute information concernant cet individu peut être transmise en toute confidentialité, en communiquant avec le sergent/détective Stéphane René au (450) 432-3000, poste 2277.

Quelques conseils de prévention destinés aux commerçants :