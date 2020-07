Le Mondo Bistro Lounge ferme après des manquements aux règles sanitaires

Au mois de mars 2020, suite au décret sanitaire en lien avec la pandémie du COVID-19, le Mondo Bistro Lounge au 283 Saint-Georges à Saint-Jérôme, avait fermé ses portes. Il y a environ trois semaines, suite à la réouverture de cet établissement, des surveillances policières ont été effectuées à cet endroit ainsi qu’à d’autres établissements sur le territoire de Saint-Jérôme.

Les policiers du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme (SPVSJ) ont constaté que le Mondo Bistro Lounge effectuait plusieurs manquements aux règles sanitaires ainsi qu’au non-respect de la distanciation sociale.

Un dossier a été ouvert à la Régie des alcools des courses et des jeux (RACJ) concernant ce commerce. Hier, lundi 13 juillet, la RACJ a assigné d’urgence cinq policiers du SPVSJ afin de venir témoigner relativement à cette cause. La Régie des alcools, des courses et des jeux a émis une ordonnance en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool, interdisant à la titulaire et à ses représentants d’admettre toute personne ou d’en tolérer la présence sur les lieux.

Aujourd’hui, les enquêteurs du service de police de Saint-Jérôme se déplacent afin de faire exécuter ce jugement et de procéder à la mise sous scellée de cet endroit.

L’ordonnance de fermeture de cet établissement est valide pour une période indéterminée. Une prochaine date d’audience a été fixée pour le 21 juillet.