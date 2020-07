Victimes d’agressions sexuelles recherchées par le Service de police de Laval

Le 13 septembre dernier, le Service de police de Laval (SPL) a procédé à l’arrestation d’Alexandre Bernard, âgé de 23 ans, pour agression sexuelle sur une personne mineure et incitation à des contacts sexuels. Il est possible que l’accusé ait fait d’autres victimes et le SPL aimerait entrer en contact avec elles.

Selon les informations partagées par le SPL, la façon d’opérer d’Alexandre Bernard est sensiblement toujours la même. À l’aide des réseaux sociaux, il entre en contact avec des jeunes filles mineures en se faisant passer pour un jeune homme de dix-huit ans. Après plusieurs échanges écrits, il les rencontre et a des relations sexuelles avec elles, parfois forcées.

Lors d’un autre événement survenu sur la Rive-Nord, Alexandre Bernard a été trouvé coupable d’agression sexuelle avec le même Modus Operandi. En ce qui concerne le dossier de Laval, le prévenu revient devant les tribunaux, le 30 septembre prochain.

La structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, est actuellement déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation.

Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

Des éléments d’enquêtes laissent croire que d’autres jeunes filles pourraient avoir été victimes d’Alexandre Bernard. Toute personne qui aurait été victime de cet homme est invitée à contacter le SPL afin de déposer une plainte officielle via la Ligne-Info 450-662-INFO (4636) ou en composant le 911, en mentionnant le dossier LVL-190402-074.