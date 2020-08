Collisions sur la route: la Sûreté du Québec fait de la prévention

La Sûreté du Québec se lance dans une sensibilisation des conducteurs après que neuf personnes, dont quatre motocyclistes, aient perdu la vie ces quatre derniers jours sur le territoire desservi par la SQ. Au coeur du rappel: l’importance d’adopter des comportements responsables et sécuritaires afin de réduire les risques d’être impliqués dans une collision.

Depuis le début de l’année 2020, 123 collisions mortelles sont survenues sur le territoire comparativement à 115 à pareille date l’an dernier. Parmi ces collisions, 31 impliquent des motocyclistes, alors qu’en 2019 le nombre était de 19. L’achalandage réduit du réseau routier au cours des mois de mars à mai en raison de la pandémie aurait dû se traduire par une baisse du nombre de collisions mortelles à présent.

La vitesse et l'imprudence, les premiers coupables

Dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause. La vitesse ou la conduite imprudente demeure la principale cause de décès sur les routes. L’inexpérience est également un facteur dans plusieurs collisions ou embardées impliquant des motocyclistes. La distraction, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité demeure parmi les causes principales de collisions.

À moto comme en auto, la SQ rappelle que chacun doit tenir compte des autres usagers sur la route et être vigilant en leur présence, afin de partager la route de façon sécuritaire et harmonieuse. Les automobilistes sont invités à faire preuve d’une prudence accrue en présence des motocyclistes, notamment en leur portant une plus grande attention pour mieux les voir, et les motocyclistes sont invités à se rendre visibles et à adopter un comportement favorisant leur sécurité.