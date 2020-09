Rive-Nord: la Sûreté du Québec lutte contre les arnaques amoureuses

La Sûreté du Québec, procède actuellement au démantèlement d’un vaste réseau d’arnaque amoureuse. Une douzaine arrestations sont prévues aujourd’hui dans les régions de Québec, Montréal et de l’Outaouais. La tête dirigeante de ce réseau et deux de ses complices, Sogli Espoir Kouassi, Akissi Christelle Semon et Yapo Landry N’Cho, tous âgés dans la trentaine, sont visés par ces arrestations.

L’enquête a permis à la police de démontrer que ce stratagème d’arnaque amoureuse était en cours depuis quelques années. Les victimes ciblées étaient des personnes vulnérables, pour la plupart âgées et elles étaient repérées par l’entremise de sites de rencontres et des réseaux sociaux.

Près de 50 victimes

Ainsi, ce sont une cinquantaine de victimes qui ont été arnaquées par ces fraudeurs, qui ont amassé une somme totale de 2,3 M$. Les personnes arrêtées aujourd’hui devraient comparaître par vidéoconférence afin de faire face à des accusations de fraude ou de recel, selon leur degré d’implication dans ce dossier.

Un bilan complet des arrestations sera communiqué ultérieurement. Cette opération est réalisée en collaboration avec de nombreux partenaires, tels que Revenu Québec, l’Agence du revenu du Canada, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et les autorités policières de la Côte d’Ivoire.

Selon les informations de la police, d’autres personnes pourraient être victimes de ce réseau. Ainsi, toute personne ayant été victime de cette fraude est invitée à contacter son poste de police local. Enfin, la Sûreté du Québec invite les citoyens à demeurer vigilants face à ce type de fraude. À et effet, deux outils sont disponibles en ligne :