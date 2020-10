La police de Saint-Jérôme recherche un individu pour une disparition probable

Les policiers du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme (SPVSJ) tentent de localiser un individu. Dans la nuit du vendredi 16 octobre au samedi 17 octobre, vers minuit, un individu aurait été aperçu sur le pont de Martigny à Saint-Jérôme.

Le SPVSJ détient des éléments qui portent à croire que cet individu pourrait

s’être retrouvé dans la Rivière-du-Nord. Ces informations n’ont pas encore été confirmées puisque ce dernier n’a pas été localisé.

Voici une description très sommaire de l’individu: environ 5 pieds 10, entre 150-180 lbs et habillé en foncé.

Depuis les événements, plusieurs démarches d’enquêtes et de recherches ont été effectuées. Les policiers du SPVSJ et les pompiers de Saint-Jérôme travaillent en collaboration. Ceux-ci sont actuellement actifs sur le terrain afin de poursuivre les vérifications. Dans le courant de la journée, les plongeurs de la Sûreté du Québec vont se déplacer et venir en assistance.

Pour l’instant, rien ne porte à croire qu’il s’agit d’un événement criminel, mais

aucune possibilité n’est exclue.

Les informations peuvent être transmises en toute confidentialité au Service de police de Saint-Jérôme. Urgence 450-432-1111 option 7 ou au Sergent/Détective au dossier 450-432-3000 poste 2519.