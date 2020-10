Arrestations en lien avec une série d'introductions par effraction à Saint-Lin-Laurentides

Les enquêteurs de la MRC Montcalm de la Sûreté du Québec, ont procédé le 20 octobre dernier, à l’arrestation de quatre personnes relativement à une série d’introductions par effraction survenues depuis la mi-septembre, principalement à Saint-Lin-Laurentides.



Karl Lesiège-Couture, 32 ans, a comparu hier au palais de justice de Joliette pour faire face à 13 chefs d’accusation tels qu’introduction par effraction dans une résidence, introduction par effraction dans un commerce, méfait et vol de moins de 5000$, vol de plus de 5000$, vol de véhicule, recel et bris de condition. Il demeure détenu. Les enquêteurs ont obtenu 3 mandats de perquisition visant 2 adresses et un véhicule. Trois autres personnes présentes sur place ont été arrêtées, puis libérées par la suite avec promesse de comparaître en février 2021, assortie de conditions à respecter d’ici là. L’enquête, qui a déjà permis de résoudre sept dossiers se poursuit.

Les retours d’analyses pourraient permettre de relier d’autres dossiers à ces mêmes suspects. Rappelons que tout évènement suspect ou acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec 1 800 659-4264.