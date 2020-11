Saisie d’héroïne, d'une arme à feu 9mm et de 11 000$ en argent canadien

Le 8 novembre vers 02h30, les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté un véhicule pour une vérification en vertu du code de la sécurité routière, sur la rue Principale, à Sainte-Agathe-des-Monts.

Lors des vérifications d’usage, les policiers ont constaté la présence de stupéfiants. Lorsque le policier a tenté de procéder à l’arrestation du conducteur, ce dernier a décidé de prendre la fuite en trainant le policier sur environ 30m avant que celui-ci soit en mesure de se dégager. Une courte poursuite s’est engagée sur la rue Principale sud. Après avoir pris la rue du Domaine, les suspects ont été arrêtés sur la rue du Parc.

Des hommes âgés de 26, 21 et 19 ans, tous originaires de Toronto, ont été arrêtés puis conduits au poste de la SQ. Ils ont été libérés sur sommation. Le conducteur du véhicule, l’homme de 21 ans, pourrait faire face à des accusations de fuite, agression armée, entrave et possession d’arme. Les 2 autres pourraient faire face à des accusations de fuite, entrave et possession d’arme.

Les policiers ont saisi une petite quantité d’héroïne, une arme à feu 9mm ainsi que plus de 11 000$ en argent canadien.