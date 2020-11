Un chauffard met en péril des écoliers

Le 13 octobre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC d’Argenteuil ont été avisés qu’un homme avait passé devant huit autobus scolaires, qui avaient leurs panneaux d’arrêt obligatoire déployés, à la sortie des classes face à l’école Saint-Julien, à Lachute.

Les chauffeurs des autobus se sont mis à klaxonner pour avertir les jeunes du danger potentiel alors que des citoyens faisaient signe au conducteur de s’immobiliser. Un citoyen a même filmé la situation avant de confronter le suspect qui a immobilisé son véhicule devant ce dernier, une courte dispute s’en est suivie avant que le suspect quitte les lieux.

Les policiers ont été en mesure d’identifier le conducteur et deux constats d’infraction ont été émis totalisant 1860$ et l’ajout de 13 points d’inaptitude à son dossier de conduite, à l’homme de 68 ans, de Prévost, le 17 octobre dernier pour avoir croisé un autobus d’écoliers dont les feux rouges intermittents étaient en marche et pour avoir commis une action susceptible de mettre en péril la vie.

À noter que le suspect avait effectué un changement de plaque d’immatriculation possiblement afin de brouiller les pistes aux policiers.

La Sûreté du Québec remercie les citoyens pour leur collaboration