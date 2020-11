Arrestation et perquisition de stupéfiants à Wentworth-Nord

Les policiers du poste de la MRC des Pays-d’en-Hauts ont procédé hier, à une perquisition et une arrestation en matière de stupéfiants, à Wentworth-Nord.

Un homme de 32 ans a été arrêté puis libéré sur sommation. Il doit revenir devant la justice, à une date ultérieure, au palais de justice de Saint-Jérôme. Il pourrait faire face à des accusations relativement à de la possession et production de cannabis.

Lors de la perquisition dans une résidence du chemin de la Baie-Noire, les policiers ont saisi plus de 320 grammes de cannabis, plus de 130 plants de cannabis, plus de 2000$ en argent et du matériel servant à la production de cannabis.

Notons que cette enquête a progressé grâce à des informations reçues du public.

L’opération a été coordonnée par la Division des Enquêtes et de la Coordination sur le Crime Organisé Rive-Nord dans le cadre de la Stratégie provinciale de lutte au crime organisé ainsi qu’avec le programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faite à la SQDC.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.