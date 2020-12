Un homme de l'Alberta roule à 144 km/h à Labelle

Vers 10h15 hier matin, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Laurentides ont intercepté un véhicule pour un grand excès de vitesse sur la route 117au KM 143, à Labelle.

Le suspect circulait à 144 km/h dans une zone de 90km/h en plus d’avoir un détecteur de cinémomètre dans le véhicule. L’homme de 42 ans, de l’Alberta a reçu des constats d’infractions totalisant 2098$ et l’ajout de 10 points d’inaptitude à son dossier de conduite pour son excès de vitesse, pour avoir conduit un véhicule dans lequel se trouvait un détecteur de cinémomètre et pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de la classe appropriée.