Le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme rappelle le resserrement des mesures sanitaires

Voici l'intégrale d'un avis général du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme concernant l'état d'urgence sanitaire.

« Le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme tient à rappeler à votre attention que le 9 décembre 2020 à 14h30, devant l’urgence de la situation et l’ampleur de la 2e vague, le Gouvernement du Québec a envoyé un avis général à la population (via la plateforme Québec en Alerte).

Considérant le niveau d’alerte rouge dans laquelle se trouve la ville de Saint-Jérôme et les nombreuses opérations de sensibilisation effectuées par le SPVSJ, le Gouvernement a demandé aux corps policiers de ne plus être tolérant et d’émettre des constats d’infraction ou de rédiger un rapport d’infraction général. Dans les faits, il nous demande de ne plus opter pour des avis au préalable, mais bien de prioriser le mode de répression.

De plus, il est important de rappeler que parallèlement, en respect au décret du 4 décembre dernier et à la demande du Ministère de la Sécurité publique, les policiers du SPVSJ poursuivront activement leurs participations à l’opération "OPS-CADRES" qui se déroule du 4 au 27 décembre 2020.

Cette opération qui consiste à effectuer de nombreuses visites policières dans les commerces, afin d’assurer le respect des nouvelles mesures imposées aux exploitants de ces lieux et de veiller au respect, par les citoyens, des règles édictées par le gouvernement pour limiter la propagation du virus au sein de la population.

Ces nouvelles annonces resserrent les mesures prises pour protéger la santé publique. Rappelons que le Service de police de Saint-Jérôme est un service essentiel et nos policiers sont présents sur tout le territoire, et ce, en nombre suffisant. Nous sommes en mesure de poursuivre notre mission en continuant d’assurer la protection de nos citoyens ainsi que notre réseau routier.

Le Service de police de Saint-Jérôme encourage les citoyens à préconiser le respect des consignes émises par le gouvernement, comme ils ont si bien fait jusqu’à maintenant.

Merci de collaborer avec nos policiers, afin que tous passent une belle période des fêtes, en dépit de la situation actuelle »