Arrestation en matière de stupéfiants à Sainte-Adèle

Les policiers du poste de la MRC des Pays-d’en-Hauts ont procédé, hier, à une perquisition et deux arrestations en matière de stupéfiants, à Sainte-Adèle.

Un homme de 62 ans et une femme de 52 ans ont été arrêtés puis libérés sur promesse à comparaître. Ils doivent comparaître ultérieurement au palais de justice de Saint-Jérôme où ils pourraient faire face à des accusations de possession et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Lors de la perquisition dans un logement de la rue Sigouin, à Sainte-Adèle, les policiers ont saisi plus de 30 grammes de cocaïne, deux armes à impulsion électrique, cinq téléphones cellulaires et plus de 23 000$ en argent.

Notons que cette enquête a progressé notamment grâce à des informations reçues du public.